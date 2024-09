Kézilabda, NB I., férfi, 4. forduló MOL Tatabánya KC–Komló 37-21 (14-11) Tatabánya, Multifunkcionális Sportcsarnok, 2000 néző, vezette: Horváth P., Marton B. Tatabánya: Bartucz – Rodríguez 5, Maras 3, Topic 3, Havran 1, Dissinger 2, Krakovszki B. 5. Csere: Székely M., Radvánszki (kapusok), N’Tanzi 3, Przytula 2, Enomoto 6/3, Plaza 5, Lemos 1, Eklemovics 1/1. Edző: Cristian Ugalde. Az eredmény alakulása: 4. perc: 2-1, 9. p.: 3-3, 13. p.: 4-5, 17. p.: 7-6, 20. p.: 10-7, 26. p.: 14-10, 32. p.: 16-11, 35. p.: 16-13, 38. p.: 19-14, 43. p.: 24-16, 51. p.: 29-19, 55. p.: 33-20. Kiállítások: 8, illetve 8 perc. Hétméteresek: 4/4, illetve 5/4.

Rontott lövések, eladott labdák és technikai hibák jellemezték a találkozó elejét. A Kék Tigrisek szerencséjére a kapusuk nagyon „éles” volt, ennek dacára hullámzó maradt a mérkőzés és fej-fej mellett haladt a két gárda. Bartucz kapus remekül védett az első játékrészben, negyed órát követően 13 komlói lövésből hetet hatástalanított. Ezzel szemben a rutinos beálló, Topic mindenhova lőtt, csak a kapuba nem. Illetve egyszer betalált, mert akkor a vendégek hálóőre még a kispadon ült. Ám előtte a kapufát találta el, aztán a vendégek hálóőre hárította a próbálkozását, majd eladta a labdát, sőt, még technikai hibát is vétett… Aztán a 20. percben hazaiak bal oldali átlövőjét, Dissingert piros lappal végleg kizárták a játékból.

A Kék Tigrisek jobb oldali átlövője ezzel szemben a 42. percben talált be először a vendégek kapujába. Viszont ezután alaposan rákapcsolt a Tatabánya, és Maras is. A „hazai” Bányász rövid idő leforgása alatt 7-8 gólra növelte előnyét. Aztán az 51. minutumban, Topic találatát követően megszületett a tízgólos különbség is. A második félidőt is bosszantó hibákkal kezdte ugyan a Tatabánya, de aztán összekapta magát az Ugalde-csapat és megvillantott valamit az igazi tudásából.