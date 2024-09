A forduló előtt százszázalékos, listavezető, ráadásul eddig még gólt sem kapó Mocsa meglepetésre nem bírt a Gyermellyel. A döntetlenre végződő összecsapáson a Mocsa a két pont elvesztése mellett megkapta szezonbeli első gólját is, ráadásul az első helye is ugrott (bár vesztett pontok tekintetében továbbra is a legjobb), miután a jó formában lévő, Bakonysárkányon kiütéses győzelmet arató Ács megelőzte. A sárkányiak nincsenek jó passzban, hiszen az első három bajnokijuk megnyerése óta zsinórban harmadszor kaptak ki.

Megőrizte harmadik helyét a Környe, amely a Zsámbék II-t tömte ki hazai pályán. A Dunaszentmiklós a gyenge formában játszó, utóbbi három meccsét egyaránt elveszítő Csolnok vendégeként aratott kiütéses, hatgólos győzelmet. A Tardos-TAC már az első félidőben eldöntötte a Tatabányai Vasas elleni összecsapást, míg a Piliscsév a Nagyigmánd ellen aratott minimális különbségű győzelmet. Az Ászár Szabó Áron Vince duplájának köszönhetően a félidőben már két góllal vezetett Tokodon, a házigazda azonban az ugyancsak duplázó Barna Máté Bence révén a második félidőben egyenlített és végül megmentett egy pontot.

A góllövőlista élén továbbra is az Ászár csatára, Palotás Péter áll nyolc találattal.

Területi II. osztály, 6. forduló

Tardosi FC-TAC–Tatabányai Vasas 2–0 (2–0)

Tardos, vezette: Lovas Gábor (Faragó György, Sándor Tamás).

Tardos: Kaincz – Kovács H., Nagy B. G. (Kisék, 57.), Szileszki (Jakabovics, 57.), Szöllősi, Mészáros, Minárcsik D. (Járóka, 72.), Suhai (Fekete, 68.), Molnár, Schaffer, Szabó A. V. (Csapucha, 68.). Csapatvezető: Árendás József.

Tatabánya: Kővári – Pap (Szabó M., 61.), Vajdai K. (Kovács M., 46.), Vankó, Tóth (Nyári, 46.), Lakatos, Győrfi-Sánta, Králl (Turza, 72.), Bertalan, Vajdai Sz., Váradi (Dombai, 61.). Vezetőedző: Saláta Gábor.

Gólszerző: Kovács H. (8.), Minárcsik D. (27.).

Bakonysárkányi SE–Ácsi Kinizsi SC 0–5 (0–1)

Bakonysárkány, vezette: Áy János Hunor (Holczhacker Attila György).

Bakonysárkány: Hartl (Wohl, 56.) – Ritter, Merkl B., Pirsli (Szűcs, 56.), Lakatos, Nagy J., Manner, Büki, Wolf, Merkl M. (Kovács, 46.), Koncz.

Ács: Bedő – Kovács I., Bögi, Kohár M. (Bakura, 32.), Bruckner, Németh (Satu, 83.), Kohár J. (Gerencsér, 80.), Szőnyi, Horváth, Tadjer (Méri, 46.), Nagy S. Vezetőedző: Virág Attila.

Gólszerző: Németh (40., 67.), Szőnyi (48.), Kovács I. (52.), Méri (87.).