Idén is Debrecenben rendezték meg a XCVI. Ifjúsági Országos Bajnokságot, ahol a sportág természetesen az úszás. Augusztus 07-10. között a TVSE csapatát Jackl Vivien, Nagy Dalma és Bartalos Gábor képviselte.

Jackl Vivien performanszát erős úszás jellemezte

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

Az esemény négy napján Jackl Vivien nyolc egyéni számot is elvállal. Megmérettette magát 200 méter vegyes úszásban, 200 méter pillangóban, szintén 200 méteren gyorsúszásban, 200 méter hátúszásban, 100 méter mellúszásban, 50 méter gyorsúszásban és 100 méter pillangóban. Már elolvasni is hosszúnak tűnik, hát még versenyezni is rajtuk. Igazán elképesztő teljesítményről és hozzáállásról árulkodik.

Nagy Dalma négy egyéni számban vetette be tehetségét: 200 méter vegyes- és pillangóúszás illetve gyorsúszás, mellúszás és hátúszás, 100 méter mellúszás, majd 50 méter gyors- és pillangó.

Bartalos Gábor három versenykategóriában mérettette meg magát: 100 méter gyorsúszás, 50 méter gyorsúszás és 50 méter pillangóúszás.

Jackl Vivien az olimpiai hazatérése után az eseményen négy alkalommal is dobogóra állhatott, ebből három versenyen ezüstérmet is szerzett: 200 méter vegyes úszásban, 200 méter pillangóúszásban és 200 méter hátúszás. A szintén ekkora távú gyorsúszásban a harmadik helyen ért be, ami egy bronzérmet jelent természetesen. Ha ez a sok dobogó nem lenne elég, a nyolc számból négyen egyéni csúcsot úszott.

Dalma is kitett magáért, ugyanis 200- és 100 méter pillangóban sikerült egyéni csúcsot felállítania, 400 vegyesen pedig csak egy minimális különbséggel maradt le a döntőről, ami a kilencedik pozíciót jelentette, 200 méter pillangóúszásban pedig a tizedik pozíciót szerezte meg. Gábor pedig az összes versenyszámában megközelítette egyéni csúcsát.