nemzetközi sikereket elérve egyéniben és klubjával egyaránt. A magyar válogatottal pedig időközben csapat-világbajnoki címig jutott.

– Nagyon várom már az új kihívást a Tatabánya együttesével, bízom benne, hogy egy eredményes jövő vár ránk a lányokkal – jegyezte meg Sáfrány Anita.

A jó hírek pedig csak tovább érkeznek a TSC tekézőinek háza tájáról. Hiszen Ausztriából hazatér a gárda korábbi erőssége, Németh Kinga. Illetve kék-fehére szerelést ölt magára, a megszűnő Balatoni Vasas SE ifjú tehetsége, Rabóczki Dóra is. Ugyancsak nagy erősítést jelent a fentieken túl, hogy a szintén tatabányai kötődésű Szabó Renáta, mint edző dolgozik a lányokkal a felkészülés kezdete, július közepe óta. A szezont szeptember 14-én rajtol. Ahogy a technikai vezetőtől megtudtuk, eddig Bábolnán és Oroszlányban játszottak a lányok edzőmérkőzéseket a helyi NB I-es férficsapatok ellen.

– A hétvégén az újonnan megalakult Pápai Vasas TK női gárdájához látogatunk – mesélte Tihanyi Péter. – Ezen túl, tervben van még egy augusztus 31-ei derbi a TSC férfiegyüttesével is. Az edzések látogatottsága és intenzitása, a nagy meleg ellenére is, jócskán felülmúlja a korábbi években megszokottakat. Heti két edzéssel és a hétvégi edzőmeccsekkel készül a csapat. A két klasszis játékos érkezésével a bajnokságban megváltoznak a céljaink is, az első öt között szeretnénk végezni, továbbá a Magyar Kupában a négyes döntőbe kerülni. A csapat ősszel háromszor játszik idegenben, a várhatóan legnagyobb riválisokhoz látogatunk. Az első fordulóban mindjárt a címvédő, Ipartechnika vendégei leszünk Győrben. A négy őszi hazai mérkőzést, a már jól megszokott, szombat 10 órai kezdéssel láthatják a szurkolóink.

Forrás: Tatabányai Sport Club/Facebook