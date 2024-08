Augusztus 15-én, csütörtökön Sámuel Botond, a TSC ügyvezető-elnöke meghívta irodájába az olimpiai Bronzérmes vívót, Muhari Esztert és edzőjét, László Istvánt. A helyszínen tiszteletét tette Plásztán Attila, a Tatabányai Sport Club vívó szakosztályának vezetőedzője is. Rajtuk kívül egy másik ismertebb név is, egészen pontosan Dragóner Attila, a TSC Labdarúgó Kft. ügyvezetője szintén megjelent, aki gratulált Eszternek, átadva a tíz év után újból NB II.-ben szereplő Tatabánya focistáinak jókívánságait is.

Sámuel Botond, Muhari Eszter és Dragóner Attila

Fotó: Tóth Levente

A köszöntés után a Földi Imre sportcsarnokba látogattak a fiatal párbajtőrözővel együtt, ahol felfedték a tatabányai olimpiai érmesek márványtábláját, amin már természetesen Muhari Eszter neve is olvasható.

Nagy jövő előtt áll a TSC vívója

Sámuel Botond hangsúlyozta, hogy Eszter remek sikere a korából adódóan egy hosszú távú folyamat eredménye. A huszonegy éves kor minden sportágban fiatalnak számít, innen a fejlődési lehetőség még a csillagos határ.

Az ügyvezető-elnök a 2028-ban rendezendő olimpiára több TSC-vívót is vár a csapatba, melynek az amerikai metropolisz, a kaliforniai Los Angeles ad majd otthont. Beszéde alatt kiemelte, hogy Gnám Tamarát, Büki Lilit és Salamon Rékát is az olimpikonok soraiban szeretné látni. Óriási eredménynek tartja, hogy vidéki sportegyesületként ilyen szintű támogatásban tudják részesíteni a sportolóikat.

Muhari Eszter tervei

A fiatal tehetség elárulta, hogy ahogy halad az idő, úgy egyre jobban kezdi értékelni a Párizsban tapasztalt élményeit. A továbbiakban megköszönte a fogadtatását és elárulta a jövőbe nyúló terveit is: az egyetemi tanulmányai mellett továbbra is edzésben marad és nagy célja, hogy az idei olimpia után az Európa- és világbajnokságokon is érmet szerezzen. Zárszóként mindenki gratulált Eszter teljesítményéhez és sok sikert kívántak neki a jövőre vonatkozóan.