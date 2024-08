Peruban, azon belül Limában rendezik a judo ifjúsági világbajnokságot. A Tatabányai Sport Club versenyzője, Kunyik Botond a hetedik helyen végzett a nagy megmérettetésen, 55 kilogrammban. Az eseményeket Kunyik Zsolt vezetőedző is értékelte.

Kunyik Botond és Kunyik Zsolt

Forrás: Tatabányai Sport Club/Facebook

– Boti a 3. kiemelt versenyzőként várta a sorsolást az előkelő 7. világranglista helyezésének köszönhetően. Boti első mérkőzése egy Hong-Kong-i versenyző ellen volt, akit leszorítással, ipponal vert. A második meccs egy orosz ellenféllel szemben, akit kétszer is sikerült eldobni, így Boti itt is nyert.

Ezután a tavalyi világbajnok azeri következett , aki ellen a meccset Boti szépen irányította, azonban egy pillanatnyi kihagyás elég volt az azerinek, és egy földharc helyzetben nyerni tudott. Majd az azeri ezt a VB-t is megnyerte. Kunyik Botond következő meccse az idei orosz Európa-bajnok ellen következett, ahol Boti megint csak szépen dzsúdózott, irányította a meccset. Az Eb-n az orosz ellen Botinak nem volt ellenszere, most azonban egy nagyon éles kiegyensúlyozott meccsen a hosszabbításban tudott csak nyerni az orosz. Boti nagyon jól dzsúdózott egész nap, a két győzelem és két vereség világbajnoki 7. helyezést eredményezett.Boti jövőre is ebben a korcsoportban versenyez, így ez évi szereplése, teljesítménye - EB-3. és VB-7. - Igazán figyelemre méltó és nagy gratuláció jár érte. Figyelemre méltó és nemzetközi szinten is kimagasló teljesítmény egy évben két világversenyen egy érem és egy pontszerző helyezés. Hatalmas Gratuláció Botondnak! – fogalmazta a vezetőedző, olvasható a TSC Facebook-oldalán.

Radovics Mihály, szintén a Bányász versenyzője sérülés miatt nem tudott részt venni a versenyen.