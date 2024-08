Vasárnap délután 17 óra 30-kor a Dorogi FC a pontvadászat második helyén álló Bicske együttesét fogadja az NB III. Észak-Nyugati csoportjának harmadik fordulójában. A házigazdák a tabella kilencedik helyén állnak, két döntetlennel. A bicskeiek két győzelmet zsebeltek be eddig.

A Dorogi FC több újítással dobja fel az NB III.-as meccseket

Forrás: Érdi VSE/Facebook

Mint a bányászcsapat a közösségi oldalán írta, a mérkőzésre szurkolói kérésre kinyitja mindhárom pénztárat (2 hazait és 1 vendéget), emellett a szünetben tizenegyesrúgó verseny lesz drukkerek részére. A jövő heti Újpest II. elleni találkozón már tombolával is kedveskednek a szurkolóknak, ahol értékes műszaki cikkek mellett dorogi relikviákat is nyerhetnek a szerencsés nyertesek. További friss hír, hogy támogatói jegyeket is lehet majd a jövőben kapni, ezért cserébe extra szolgáltatásokat kapnak majd az ilyen tikettet vásárlók a szezon során.