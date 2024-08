A nagy múltú Vasas ellen lépett pályára a tíz év után újból a nemzeti másodosztályban szereplő Tatabánya. Utóbbiak az első fordulóban egy igen izgalmas mérkőzésen arattak győzelmet: 2-0-ra is vesztésre álltak, majd a második félidő végére felszívták magukat és a mérkőzés legvégén fordítani tudtak. A második forduló már annyira nem alakult számukra sikeresen, a Honvéd csapata ellen vereséget szenvedtek. A harmadik forduló szintén 1-0-ás vereséget jelentő meccset zártak a Kisvárda csapata ellen. A sikertelenségek révén a Vasas otthonában újfent vissza szeretett volna térni a Bányász a győztesek sorába, ami össze is jött nekik.

Gyürki Gergely, az Opus Tigáz Tatabánya vezetőedzője

Fotó: Bencsik Ádám

A Tatabánya megzavarta a hazaiakat

A párharcot a hazai Vasas kezdte meg, akik már korán szerettek volna előnyre szert tenni, a tatabányaiak azonban zártan indították az összecsapást, amivel a Vasas nem igazán tudott mit kezdeni. Több esetben is próbáltak fejesekkel operálni a hazai együttesnél, a Bányász védői azonban sikerrel tisztászták az ilyen helyzeteket.

Ahogy haladt előre az idő, úgy kezdett inkább előre védekezni a Tatabánya, próbálták hibára késztetni a Vasas támadóit, több esetben kontrát is képesek voltak indítani. A vendégek az ellenfelük tizenhatosához közeledve is effektíven tudtak futballozni, az otthon játszó együttes védelme többször is nehéz helyzetbe került.

A Vasas is képes volt ellentámadásokat indítani, de közel az összeset megakasztotta ellenfelük. A 29. percben született meg a mérkőzés első és egyetlen gólja, amit Eördögh András rúgott be egy kipattanó labdából. A találat megzavarta a Vasast, ugyanis egyetlen perccel később újfent helyzetbe került a Komárom-Esztergom vármegyei csapat, a kapura lövés pedig veszélyesnek bizonyult.

Az első félidő tatabányai előnnyel zárult. Statisztikákban is jobban bizonyult az idegenben játszó csapat, ugyanis a négy lövésből három kaput is talált. A Vasas háza táján nem volt ennyire rózsás a helyzet, náluk nyolcból kettő volt a pontosabb kísérlet.

A második felvonás

A második félidő első huszonöt percében a Vasas csapata komoly szinten beszorította a Tatabányát a térfelükre, nehéz perceket éltek át a vendégek futballistái. Ennek ellenére jól tartotta magát Komárom-Esztergom vármegye székhelyének klubja, nem adtak esélyt ellenfelüknek, hogy kiegyenlítsák az ütközetet.