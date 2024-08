Az egyszeres francia bajnok és kupagyőztes a négyszeres magyar bajnokkal és kétszeres kupagyőztessel találkozott. A Kék Tigriseket, azaz a hazaiakat először láthatta a tatabányai publikum.

Győzelmet aratott a MOL Tatabánya

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

A vendégek meglehetősen fáradtan, sok mérkőzéssel a hátuk mögött érkeztek a Kék Tigrisekhez. Ám ez nem látszott a játékukon, mert nagy tempót diktálva, Szórták a gólokat. Szerencsére Székely remekül helytállt a kapuban.

Szünet után aztán átvette a játék irányítását a hazai együttes. Ez annak is köszönhető, hogy a tatabányai kapusok továbbra is remekeltek. Az Ugalde-legénység olyan rohamot indított, amelynek a végén 28-23-at mutatott a csarnok eredményjelző táblája. A végén, így már kicsit ki is engedhetett a Tatabánya, győzelme nem forgott veszélyben.