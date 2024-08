Augusztus 4-én, vasárnap rendezik 41. Tatai Minimaraton és Félmaraton nemzetközi utcai futóversenyt, ami 15 órakor veszi kezdetét. Az esemény 1984 óta része a város sportkultúrájának, egykoriban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Sport For All Bizottsága is a kiemelt rendezvényei közé sorolta. A 2019-es esztendő óta egy félmaratoni táv is része a programnak.

Augusztus 4-én újból megrendezik a hagyományos eseményt

Forrás: 40. Tatai Minimaraton és Félmaraton/Facebook

A minimaratonon résztvevők 13,5 kilométert teljesítenek egyéniben, a váltókban pedig (férfi, nő) 2,2, 6,6 és 4,6 kilométert. A félmaraton kategóriájában már természetesen hosszabb útvonalat járnak be a versenyzők, ami 21,1 km-t jelent.

Útlezárások

A verseny miatt útlezárásokra is számítani kell.