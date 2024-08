A magyar szövetség hétfői tájékoztatása szerint három magyar versenyző is meghívást kapott az október 13. és 18. között esedékes, Új-Delhi városában rendezendő pénzdíjas világkupa döntőre. A három sportoló közül (akik mind versenyeztek az idei ötkarikás játékokon) Pekler Zalánt, a Erődök Városa Sportlövő Egyesület versenyzőjét is meginvitálták, aki a férfiak 10 méteres légpuska versenyében méretteti majd meg magát. Rajta kívül a párizsi olimpián remekül teljesítő, bronzérmet nyerő Major Veronika neve is szerepel a „listán”, aki a nők 25 méteres pisztoly számában áll majd lőállásba. A helyszínen Péni István is tiszteletét teszi az év tizedik hónapjában, ő az 50 méteres puska három testhelyzetű versenyében lesz érdekelt.

Sportlövészet: Pekler Zalán is Indiába utazik októberben

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI