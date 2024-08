A versenyek előtt

Mint minden sportoló, Petra is rendelkezik olyan rutinnal, amiket a verseny előtt, vagy a verseny napján végez. A világbajnoki bronzérmes atléta elmondta, hogy mostanában sokszor rendezik este a versenyeit. Ebben az esetben már nap közben is próbál annyit pihenni, aludni és olvasni, amennyit csak tud. Külön kiemelte, hogy szokott zenét is hallgatni, a bemelegítései alatt is külön lejátszási listákat szokott lejátszani, illetve bizonyos versenyszámok előtt bizonyos dalokat. Mindezek mellett elemzéssel is szokott időt tölteni, videókat néz, hogy hogyan is kellene ugrania és futnia.