Vészesen közeleg az idei paralimpia, ahol Luterán Petra, a TSC-Geotech versenyzője mellett Gurisatti Gyula, a komáromi Erődök Városa Sportlövész Egyesület sportolója is részt vesz, immár ötödik alkalommal. Az országunkat és vármegyénket is képviselő versenyző augusztus 30-án, szeptember 2-án és 4-én áll majd lőállásba. Beszélgetésünk alatt elárulta, hogy hogy milyen hozzáállással fog teljesíteni a helyszínen, hogyan készül a megmérettetésre és azt is, hogy milyen eredményeket vár magától.

Gurisatti Gyula újfent megméretteti magát, az idei paralimpia helyszíne Franciaország

Forrás: hunshooting.hu

Újfent a legjobbak között

2024-ben is a legkiemelkedőbb sportlövőkkel teszteli majd tudását, ezúttal Franciaországban. Portálunknak elárulta, hogy a legelső azért volt számára furcsa 2008-ban, Pekingben, mert ekkor még az ember nem tudja, mi vár rá pontosan, ott tapasztalja meg először a dolgokat. Idén teljesen lazán tervez beállni a lőállásba, mintha egy egyszerű versenyen lenne, nem a paralimpián. Véleménye szerint ezt a helyszínen nem olyan könnyű kivitelezni, de ezzel a mentalitással tervez majd teljesíteni.

Másabb, mint eddig

Az idei megmérettetés véleménye szerint rendhagyó lesz, hiszen nem Párizsban, hanem Chateauroux-ban, a fővárostól messzebb rendezik a versenyszámait. Kifejtette, hogy az eddigi paralimpiákon a versenyeik után mindig el tudtak menni a többi honfitársuknak szurkolni a különböző sportokban, ahol buzdították őket. Erre azonban most nem lesz lehetőségük. Elárulta, hogy a helyszín egy katonai bázis lesz, ahol Pekler Zalánék is lőttek. Beszélgetésünk során hangsúlyozta, hogy az olimpián problémák is voltak ezen a helyen, ahol laktanyaszerűen működtek a dolgok. Nincsen saját WC, saját tusoló, csak egy közös, amit mindenki használ.

A felkészülés

Gurisatti Gyula lánya, Gurisatti Gréta szintén sportoló. Utóbbi az idei olimpián is részt vett a női vízilabda-válogatott játékosaként, ahol ötödik helyen végeztek. Édesapja a helyszínen szurkolt neki, mindemellett egy edzőtáborban vett részt Párizsban. A menetrendje szerint délelőtt egyik nap kettő-kettő és fél órát fegyveres edzésen töltötte el az idejét, a következő nap pedig konditeremben készült, ahol fél órát kerékpározott, másfél órát súlyzózott, majd speciális technikai lőgyakorlatokat végzett. Miután hazatért Magyarországra, Dunaújvárosba utazott, ahol azóta is részt vesz a tréningeken.

Délelőtt légfegyverrel készülök, délután pedig 25-50 métert lövök. A két edzés között pedig próbálok lazulni és felkészülni, hogy a lehető legjobb formámat hozzam.

Augusztus 19. és 25. között már lazább tempóban folytatja a munkát, napi egy edzéssel. Ebben a szakaszban már inkább a finomhangolásra helyezik a hangsúlyt, mint például a különböző speciális gyakorlatokkal eltöltött idő, finomabb sütés és a légzés gyakorlása.