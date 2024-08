– Az olimpiai bronzérmedet követő videóban azt mondtad, az a vágyad, hogy egyél egy gyrost, ami meg is valósult. Hogy ízlett a párizsi gyros? Felkészülési idő alatt is beleférhet ez a fogás?

– Jó volt egyébként, egy nagyon menő gyrososnál tudtam enni, olyan volt, mint a hazai. A felkészülési idő alatt is beleférhet egy gyros, de ésszel kell válogatni. A vívóknál is fontos szerepet tölt be az étkezés, de nem ettől függ minden.

– Mire volt még időd Párizsban? Belenéztél más versenyekbe is?

– Voltam kint magyaroknak szurkolni, a kézis fiúk egyik meccsén az egész magyar vívócsapat ott volt. Körbenéztem a városban is, megnéztem az Eiffel-tornyot nappal és este is, de nagyon másra nem volt idő sajnos. Találkoztam a szurkolókkal a Bajnokok Parkjában is, ami nagy élmény volt.