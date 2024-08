A 2023-2024-as idény végén több mint egy kezdőcsapatnyi játékos távozott a MOL Tatabánya KC csapatától, miközben még edzőt is váltottak a Tigrisek. Dragan Djukicsot Cristian Ugalde, a Bányász spanyol származású szélsője váltotta a kispadon. Segítője továbbra is Sibalin Jakab lesz. Július végétől pedig a hálóőrök formájáért a tatabányaiak egykori kapusa, Nagy Péter felel. Az Érsekújvárral már meccseltek is a felkészülés jegyében.

A MOL Tatabánya KC az Érsekújvár elleni találkozóval indította a felkészülési mérkőzések sorát

Szép az érkezők névsora

A felkészülés első szűk két hetéről Ugalde jobb kezével beszélgettünk.

Előtte azonban felidéztük a Kék Tigrisekhez érkezők névsorát. Az irányító Sadou N’Tanzi a francia PSG-től érkezett. Szélső honfitársa, Baptiste Damatrin a HBC Nantes játékosa volt. A spanyol Ignacio Plaza a portugál Portóban kézilabdázott beállóként. A brazil irányító, Patrick Lemos, a görög AEK-ből igazolt Tatabányára. A cseh válogatott Matej Havrant, balátlövőként foglalkoztatta a Robe Zubri gárdája. A lengyel baloldali átlövő, Damian Przytula-t a Gornik Zabrze foglalkoztatta. Milan Golubovic Szerbiából érkezett, míg a kapus, Radvánszki Attila, a Szeged neveltje.