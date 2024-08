A szünet után újfent kezdetét veszi a megye III.-as labdarúgó szezon. A meccsdömping, ezzel együtt az első forduló augusztus 25-én, vasárnap veszi kezdetét. Az északi divízió egy igazi csemegével indítja a szezont, ugyanis a Naszály tavaly a bajnoki címet ünnepelhette, az alapszakasz és a rájátszás legjobb csapatának bizonyultak, míg a Szomód pedig a dobogó alsó fokát szerezte meg az alapszakasz küzdelmei után. Az előző évadban igen korrekt szezont futó dunaalmási csapat a Süttői SC ellen lép pályára, méghozzá otthoni környezetben. Utóbbiak a 2023/2024-es időszakban tudtak meglepetéseket okozni, így ezen a hétvégén ennek is megvan a lehetősége. Érdemes lehet követni ezt a párharcot. A Héreg az oroszlányiak focistáit izzasztanák meg a kilencven perc alatt. Az Annavölgy, akik sok mérkőzést tudtak tavaly kiegyensúlyozott formában lezárni, az előző szezon második helyezettjét fogadják. A TABAK a Bajót Szikra SE klubját fogadja otthon, ez is egy érdekes kilencven perc lehet.

A Naszály (zöld-fehérben) idén is kimagaslót alkotna a megye III-ban

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

A déli csoport is izgalmas meccseket tartogathat. A tavaly kimagaslót játszó Etei SE a Kisbér csapatát szárnyalná túl, amire jó esélyük is van, ám a futballban bármi megtörténhet, így az sem kizárt, hogy akár diadalt aratnak. A Réde a Dad együttese ellen vív vasárnap, a csémiek klubja pedig a Bakonyszombathely focistának tervezi megnehezíteni az életét. A Kocs és a Császár közötti harc is érdekesen alakulhat.

Labdarúgás, Területi III. , északi csoport, 1. forduló

Augusztus 25., vasárnap, 17 óra 30 perc.

Naszály SE - Bar-Nul Szomódi SE

D.M.A.C Dunaalmás - Süttői SC

Héreg FC - Oroszlányi SZE

Annavölgyi Bányász SE - Pilismarót SC

TABAK - Bajót Szikra SE

Területi III. déli csoport, 1. forduló

Augusztus 25., vasárnap, 17 óra 30 perc.