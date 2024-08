Véget ért a várakozás, augusztus 25-én újfent pályára léptek a megye III. labdarúgói. Az északi divízióban a Naszály SE nem okozott csalódást, győzelemmel kezdte szezonját a címvédők csapata. Az első gólt a szomódiak játékosa, Bogdán Dániel szerezte meg, már a harmadik percben, ez a „pofon” azonban felébresztette a hazaiakat, végül 3-1-re meg is nyerték az összecsapást. A Dunaalmás együttese vereséggel kezdett, ellenfelük, a Süttő jobbnak bizonyult a kilencven perc alatt. Az Annavölgy lenullázta a pilismarótiakat, végig uralta a párharc ütemét, melynek meg is lett az eredménye: 4-0. A nyitóhétvége legnagyobb diadalát a TABAK aratta, akik tíz gólig us eljutottak a Bajót Szikra SE ellen. Ennél jobban nem lehetne indítani egy idényt, csapatuk akár a bajnoki címre is esélyes lehet, ha fenntartják ezt a ritmust.

A Bana (fehér-piros mezben) győzelemmel kezdte a megye III új idényét

Fotó: F.P. / Forrás: 24 Óra

A déli csoport meccseik közül A Bokod FCE hazai pályán fogadta a banaiakat, akik egy vereséggel kezdték meg az idei szezont. A mérkőzés első találata az első félidő legvégén, a 45. percben született meg Romos Gábor góljának segítségével. A második félidő hasonló ütemben telt, Ress István a 60. minutumban lőtte be a második, egyben utolsó gólt a Banának. A Réde a hétvége egyik legjobb teljesítményét nyújtotta, hiszen 3-0-ás hátrányát fordította győzelemre. A 26. percben már ennyivel álltak vesztésre, a 39. perctől azonban fordult a kocka és kiemelkedő peformansz mellett nyerték meg az ütközetet, 4-3-ra.A Csém szintén dominánsan játszott, 8-0-ra szárnyalták túl a Bakonyszombathelyet.

Labdarúgás, területi III., északi csoport, 1. forduló

Naszály SE - Bar-Nul Szomódi SE 3-1 (1-1)

Naszály, Naszály Sport Egyesület, vezette: Marks B. (Bazsánt A.)

Naszály: Szántó - Jószai (Mészáros 65.), Kóródi N. (Kozma 46.), E. Balogh, Németh (Szirony 77.), Nagy (Rőczei 77.), Kóródi B., Babai (Lakatos Zs. 55.), Seres, Lakatos S., Bucsek.

Szomód: Barassó - Tóth, Bóka, Homojovszki (Alapi 45.), Holecz, Takács, Metzger (Lengyel 66.), Nagy (Molnár 77.), Andai, Clerc (Sáhó 63.), Bogdán.

Gólszerzők: Nagy (22.), Lakatos S. (36.), Lakatos Zs. (73.), illetve Bogdán (3.)