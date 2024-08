Vasárnap folytatódik a megye II-es évad is. Az előző héten erősen domináló Tatabányai Vasas ezúttal idegen pályán szerezné meg a győzelmet. Ellenfelük a Környe csapata lesz, nagy utazást tehát nem kell megtennie a csapatnak. A Piliscsév a Baj csapatával mérkőzik meg, akik az előző fordulóban vereséget szenvedtek. Itt lesz tehát az esélyük, hogy javítsanak a tabellán látható pozíciójukon. A Bakonysárkány és a Gyermely párharca izgalmasnak hangzik, mindkettő csapatra erős performansz volt a jellemző az előző hétvégén. A céljuk most is elég egyértelmű: újabb sikert aratni. A Zsámbék az elmaradt forduló után most debütál az idei szezonban, ellenfelük a szintén első meccsüket játszó. A tokodiak szintén az idén elsőző Ács ellen meccselnek, így ez a forduló ebből a szempontból is érdekes lehet.

A Tatabányai vasas a megye II. második fordulójában is esélyesként lép pályára

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Labdarúgás, Területi II., 2. forduló

Augusztus 25., vasárnap, 17 óra 30 perc.