A második forduló is lefutott a megye I. bajnokságában. A hétvége legnagyobb diadalát a Koppánymonostor aratta, a lehengerlő nyolc góllal. Ugyan a Kecskéd szerzett egy gólt, ez természetesen nem sokat jelentett, legalábbis nem sokat változtatott a végkimenetelen. Az első felvonásban még „csak” három találattal vezettek a hazai klub előtt, a második negyvenöt percben domináns üzemmódba kapcsolt a Koppánymonostor. Valkó Miklós duplázott is, az ötvenedik is a hetvenkilencedik minutumban verte át a másik csapat védelmét és hálóőrét. Az utolsó gól a legvégén született meg, ami már inkább az erődemonstrációt jelentette, nem azt, hogy milyen izgalmas volt a párharc. A vendégek tehát büszkék lehetnek magukra, ezzel a produktivitással pedig bárkire veszéllyel lehetnek majd a jövőben.

A Koppánymonostor (fehér mezben) mindent beleadott a megye I második fordulójában

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

A Bábolna az előző heti vereségéből visszatért és győzelemmel ünnepelhette augusztus 25-ét. A Lábatlan az első fordulóban nem lépett pályára, így talán kissé ritmustalanabbak voltak, mint ellenfelük, ettől függetlenül a következő hétvégén jobban kell teljesíteniük, ha labdába szeretnének rúgni az idényben. Érdekesség, hogy maga a mérkőzés a végéig nyitott volt, hiszen az első gól (46. percben született), a döntő találatokra az ütközet legvégén került sor: Proceller Krisztián döntötte el a mérkőzést a két góljával, először a nyolcvankettedik, majd a nyolcvanhetedik percben juttatta a labdát a kapuba.

A Nyergesújfalu egy döntetlennel kezdte meg az idei szezonját, méghozzá a Sárisáp ellen. A végeredmény ettől függetlenül meggyőző volt részükről, hiszen a Sárisáp erős teljesítményt tett le az asztalra az előző fordulóban. Az első gólra egyáltalán nem kellett sokat várni, már a hetedik percben megszületett, Berkó Ádám segítségével. A második találat kissé váratott magára, ám ez sem volt késői, hiszen szintén az első felvonásban szerezték: Tóth Dániel egyenlített a negyvenegyedik percben. További gól nem született a párharc alatt, a csapatok közel egy szintet képviseltek.

A Tatai AC majdnem ott folytatta, ahol múltkor abbahagyta. Az előző mérkőzésen rommá verték a Vértesszőlős csapatát a nyitóderbin, a második fordulóban folytatták domináns, meggyőző formájukat. A mérkőzés már az első félidőben eldőlt, a 4-0-ás hátrányt nem nagyon lehetett volna ledolgoznia, így a Tát már korán elbukta a meccset. Zuggó János duplázni tudott a gólok számában, erősen képviselte a csapatot, nagyban hozzájárult klubjának eddigi tökéletes mérlegéhez. A Tátnak azonban össze kell szednie magát, igaz, hogy az idény legelején járunk, ám két vereséggel indítani a sok fordulós évadot, az nem a legszerencsésebb dolog.