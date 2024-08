− Lakosságarányosan mennyire változik az érdeklődés a futball, illetve az edzések iránt a kisebb- és nagyobb városok között?

− Változó, hiszen hiszen mindkettőnek vannak előnyei és hátrányai is. Ha kisebb a település, akkor hátrány, hogy kevesebb a gyerek, viszont előny, hogy nincs vagy kevesebb a konkurencia. Egy nagyvárosban természetesen több gyerek van, viszont több sportolási lehetőséggel: vízilabdázhatnak, kosárlabdázhatnak, kézilabdázhatnak, több sportág közül választhatnak. A sportolók száma összetettebb kérdés, de nagyban függ, hogy a klubok vezetői illetve az egyesületnél dolgozó edzők milyen közösséget teremtenek. Ahol agilis sportvezetők dolgoznak, ott látszik, hogy évről évre fejlődik a település sportklubja.

A hétvégétől kezdődően újfent elindul a meccsdömping

Fotó: Zetovics Mario / Forrás: 24 Óra

Khéner László az utánpótlásról

− Hogyan folyik az utánpótlás kinevelése?

− Az elmúlt időszak, főleg a 2010-2020-ig tartó évad ráment a tömegesítésre, hogy minél több gyerek futballozzon. A sportigazgatóság kiépített egy szakmai struktúrát, ahol az akadémiák alatt tehetségközpontok vannak (ez nálunk a Tatabánya), illetve van vármegyénkben négy körzetközpont: a Komárom, az Oroszlány, a Tata és a Dorog. Utóbbi most kiemelt is lett. Amiért mi, vármegyei igazgatóság felelünk, az az amatőr futball. Nyilván örülünk és büszkék vagyunk, ha kerülnek ki a vármegyénkből profi focisták, szerencsére több jó példa is van erre, de rengeteg olyan focista van, akiből nem lesz profi sportoló, őket mégis a sportban szeretnénk tartani. Mozogjanak, egészséges, folytassanak, legyenek jó közösségben és ebben mind segítséget ad számukra a labdarúgás.