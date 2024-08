A Ferencváros pénteken is folytatta kimagasló kézilabdáját. A meccs elejét a norvégok csapata, az Elverum indította jobban, a budapesti együttes azonban a második félidő első felében megszerezte az előnyt, melyet meg is tartott a végéig: 28–23-as végeredmény mellett arattak diadalt. A Veszprém a dán Silkeborg játékosait is megizzasztotta, majd megverte 31–28-ra.

A harmadik napon már a döntőbe jutás volt a tét

Szombaton a csoportkör utolsó fordulójával és az elődöntőkkel folytatódott a négynapos kézilabda torna.

A négy csapatos A-csoport záró körében Magyarország egyik legnagyobb múltú kézilabdacsapata, a Szeged az Aranas csapatával játszott 29–29-es döntetlent, így a szegediek számára idejekorán véget ért a torna. A balatonboglári NEKA gólszegény találkozón 19–14-re bravúrral megverte a későbbi győztes horvát Mikanovci csapatát, így a Balaton-parti együttes a bronzéremért léphetett pályára a záró napon.

Ádáz küzdelem dúlt a csapatok között

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Az öt csapatos B-csoport utolsó fordulójában a FTC óriási fölénnyel, 28–11-re győzött a cseh Brno ellen, míg a kvintett másik találkozóján a Veszprém 31-25-re legyőzte az Elverum csapatát, így csoportelsőként jutott elődöntőbe.