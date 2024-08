Két dobogós helyet is begyűjtött a tatai székhelyű Magyar, Izlandi Lovas Egyesületnek hála Magyarország az ausztriai izlandilovas Közép-Európa Bajnokságon. Mint azt Straubinger Zoltán, az egyesület elnöke kiemelte, sorozatban ez a harmadik nemzetközi verseny, amelyen szerepeltek. Mint ismert, a 2022-es Közép-Európa Bajnokságon egy ezüstöt és egy bronzot, a 2023-as világbajnokságon ötödik helyet szerzett az egyesület tagja, Kremmer Veronika. Most mellette Eva Engelke is indult, és mindketten remekeltek.

Kremmer Veronika két kategóriában indult az izlandilovas versenyen, tovább gyarapítva hazánk nemzetközi sportsikereit

Forrás: Magyar, Izlandi Lovas Egyesület/Facebook

Kitettek magukért az izlandilovasok

Kremmer Veronika tölt (T1) kategóriában Ísbjörn vom Vindstaðir-rel a második helyen végzett a fináléban, míg Eva Engelke Prins fra Hellu nyergében, az F2 ötjármódú kategóriában végzett a negyedik helyen. A pontozás alapján, ha egy lépést jól csinálnak meg, a dobogós hely, de még a legfényesebb érem is elérhető lett volna. Veronika, vagy ahogy mindenki becézi, Vroni még egy kategóriában indult, a T4-ben, Neptun vom Vindstaðir-rel, és végül a B fináléban a 2. helyen végeztek.

Eva Engelke és lova is kitett magáért a Közép-Európa Bajnokságon

Forrás: Magyar, Izlandi Lovas Egyesület/Facebook

A két tatai lovas eredménye azért is kiemelkedő, mert világbajnokokat is legyőzve szereztek újabb dicsőséget Magyarországnak.

Az ötjármódú izlandi lovak

A tölt az izlandi lovak specialitása: ebben a négyütemű, oldalirányú jármódban a lovas szinte rázkódásmentesen ül a nyeregben. Az ötjármódú kategóriában töltben, ügetve, úgynevezett középlésében, vágtában és pace-ben is bizonyítania kell lónak és lovasnak. A pace olyan gyors jármód, amelyben a ló egyszerre mozgatja egy-egy oldalon a hátsó és az első lábát.