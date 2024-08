Újabb történelmi lépést tett a tatai székhelyű Magyar, Izlandi Lovas Egyesület: az idén már két lovassal és három lóval képviselik ugyanis hazánkat az Izlandilovas Közép-Európa Bajnokságon, Ausztriában. Mint ismert, 2020-ban vette fel teljes jogú tagjai közé Magyarországot az Izlandi Lovas Világszervezet a tataiak révén, és már a 2022-es Közép-Európa Bajnokságról két éremmel (egy ezüsttel és egy bronzzal) tért haza az egyesület tagja, Kremmer Veronika. 2023-ban aztán a világbajnokságon, kiemelt döntősként ötödik lett. Most Veronika és két lova, Ísbjörn vom Vindstaðir valamint Neptun vom Vindstaðir harmadjára bizonyíthat nemzetközi versenyen, míg Eva Engelke és Prins fra Hellu először mutatkozik be hazánk és a tataiak színeiben. A viadal augusztus 15-én kezdődik.

Straubinger Zoltán, a Magyar, Izlandi Lovas Egyesület elnöke az izlandilovas Közép-Európa Bajnokságra készíttetett vándorkupával

Fotó: Sz. A. / Forrás: Kemma.hu

Azt már Straubinger Zoltántól tudtuk meg, hogy Veronika az úgynevezett T1 és T4 tölt kategóriákban indul, Eva pedig az ötjármódú F2-ben. Hogy pontosan mit is jelentenek ezek a kategóriák? Kezdjük azzal, hogy az izlandi a világ egyik legtisztább vérvonalú lófajtája, több mint ezer éve úgy tenyésztik a szigetországban, hogy idegen lovakat tilos oda bevinni, és ha egy állat egyszer elhagyta az országot, vissza sem térhet oda. A járásuk is egyedülálló: a lépés, az ügetés és a vágta mellett a tölt, a pace jármóddal is rendelkezik, vagyis öt jármódra képesek. Ahogy személyiségük és fizikai felépítésük is különleges (rendkívül emberszeretőek ugyanakkor elképesztő teherbírásúak), úgy az izlandilovas versenyek is azok.