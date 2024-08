A Fortuna U14-es korosztályának edzői, Viszló Balázs és Kovács Barna ismertették, hogy a 2023/2024-es bajnokságban 11 csapat küzdött meg a helyezésekért. Azt már a szezon kezdetekor is célként tűzték ki, hogy a dobogó legfelső fokára állhassanak majd fel, arra azonban nem számítottak, mindezt hibátlan mérleggel, 20 mérkőzésből 20 győzelemmel teszik majd meg.

A Fortuna bajnokcsapata

Forrás: Beküldött

Ez a nagyszerű teljesítmény a játékosok példás hozzáállásának volt köszönhető, hiszen már 3 éve együtt edz ez a gárda, és az elvégzett munkának most arathatták le a gyümölcsét. A statisztikai adatokat nézve is a legkiemelkedőbb csapat voltak a pontvadászatban, hiszen több mint 200 góllal terhelték meg az ellenfelek hálóját.

Az edzők az értékelésük végén különdíjakat adtak át. A szezon gólkirálynője Mészáros Nikolett lett, aki egyébként az U16-os csapatban is a legeredményesebbnek bizonyult. A két csapatban összesen 127 találatot ért el, és ő vehette át a Kemma.hu vármegyei hírportál közönségszavazásán az Év női játékosa díjat is. A Fortuna SE Év játékosa különdíját vehette át Vizi Letícia, aki három bajnokságban is helytállt. Az U14-es csapatban mezőnyjátékosként, az U16-os és az U19-es együttesben kapusként hárította el az ellenfelek próbálkozásait. Különdíjat érdemelt még ki Szabó Anna is, aki a legszorgalmasabb játékosa volt a csapatnak, valamint Pénzes Nikoletta, az Év felfedezettje is. Utóbbi labdarúgó egy éve kezdte el a focit, de kimagasló teljesítményének köszönhetően alapemberévé vált mind az U14-es, mind az eggyel idősebb korosztályos gárdának is.

A díjátadás végén a két edző valamennyi játékosnak átadta a jól megérdemelt aranyérmet, valamint egy meglepetésajándékkal is készültek. Minden csapattag az erre az alkalomra készült, egyedi fényképekkel ellátott magyar kártyacsomagot vihetett haza az egész éves munkája elismeréseként.

A bajnokcsapat tagjai Csorna Csenge, Vizi Letícia, Szabó Anna, Mészáros Nikolett, Pénzes Nikoletta, Natkai Jázmin, Dárdai Anna, Juhász Zsófia, Mészáros Dóra, Janka Sára, Bácsi Dorka, Viczena Daniella, Varga Zselyke és Szittya Lotti voltak.