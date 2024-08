A párizsi olimpia első magyar érmét szállító Muhari Eszterre az egész ország büszke, ez alól nem lehetnek kivételek az Opus Tigáz Tatabánya ultrái sem, akik vasárnap meg is mutatták, hogy mennyire hálásak Eszternek a bronzéremét és mindazért az élményért, amelyet Magyarországnak adott a párizsi páston.

Vasárnap este a Honvéd ellenfele volt a Tatabánya a Merkantil Bank Liga második fordulójában. A Bányász drukkerei pedig nem csak saját csapatukat éltették a mérkőzésen, hanem a Tatabányai Sport Club újdonsült olimpiai érmes vívóját, Muhari Esztert is. Az ultrák drapériával is készültek, melyet a találkozó alatt kifeszítettek. A drapin pedig ez volt olvasható: Szép volt, Muhari Eszti.

A Tatabánya szurkolói nem csak a drapériát tették ki, közben zúgott is a „Muhari Eszti, Muhari Eszti„ rigmus is legalább egy percen keresztül. A különleges és megható látványról a klub közösségi oldalán fotót is megosztott, amely hamar népszerű lett az együttes szimpatizánsa között, ugyanis már több száz reakció is érkezett rá. A poszt alatt maga a főszereplő, az olimpiai bronzérmes vívótehetség is így kommentelt:

Azta, nagyon köszönöm! Ez óriási!

Időközben Muhari Eszter már haza is tért Párizsból. Esztit hazaérkezése után a Kopaszi-gáton, a Magyar Olimpiai Csapat szurkolói zónájában köszöntötték a szurkolók. A tatabányai vívó szerényen úgy nyilatkozott, hogy nagyon sok minden történt vele. ezt több idő lesz feldolgoznia, de ezt a helyén kell kezelni és a földön kell járnia.

Hazaérkezése után a Kemma.hu-nak is nyilatkozott az olimpiai érmes vívó. Elmondta, hogy az érem megszerzése óta rengeteget változott az élete, mert nagyon felkapott lett, azonban szeretne hamarosan visszatérni a megszokott, nyugodt kerékvágásba. Elárulta, hogy most a pihenésé lesz a főszerep, páston legközelebb a novemberi világkupán láthatjuk majd. Augusztustól pedig ismét Amerikában vár rá az egyetem.