A klub május végén tartott egy nagy volumenű sajtótájékoztatót, ahol Elek Gábor, a csapat vezetőedzője kifejtette, hogy a céljuk a bennmaradás, emellett szerethető csapatot szeretnének kialakítani. Mindemellett továbbra is marad az együttesnél a 140-szeres válogatott Szucsánszki Zita, aki nagy segítséggel lehet majd a csapatnak a nagy tapasztalatával és tehetségével. Tovább erősíti majd a csapatot a Ferencvárostól érkező Kisfaludy Anett, illetve a szintén fővárosi klubot az Esztergomért elhagyó Kovács Anett. Fontos kiemelni Nick Viktória nevét is, aki a a Dunaújváros csapatával korábban EHF-kupát is nyerni tudott. Egy ilyen megjárt út rengeteg pozitív vonzattal járhat majd a jövőre nézve.