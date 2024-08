A MOL szerződést kötött az Esztergomi Kézilabda Clubbal, így az NBI.-be frissen feljutott női kézilabdacsapatnak is a legnagyobb hazai vállalat lett a támogatója. Az Elek Gábor vezetőedző által irányította csapat a 2024/25-ös szezont MOL Esztergom néven kezdi. A hétfő délelőtti sajtótájékoztatón részt vett Elek Gábor, a játékosokat pedig a Ferencváros korábbi klublegendája, az immár erőnléti edzőként is dolgozó Szucsánszki Zita mellett Kisfaludy Anett képviselte a színpadon. A nagyszabású eseményen bemutatták a csapat hivatalos mezét is.

Fotó: Luter Márk / Forrás: 24 Óra

Az Esztergomi Kézilabda Club az előző szezonban az NB I/B második helyén végzett, ezzel kivívta a jogot az első osztályú indulásra. Esztergom immár másodszor állít ki élvonalbeli csapatot, utoljára 2001 és 2005 között szerepeltek a legjobbak között, így a szurkolók körében is nagy a várakozás a bajnoki rajt előtt.

A MOL hagyományosan a magyar sport és egyben a kézilabda egyik kiemelkedő támogatója. A Magyar Kézilabda Szövetséggel való együttműködés keretében a cégcsoport segíti a női-, és férfi kézilabda-válogatott munkáját, de támogatója volt korábban a hazai rendezésű női és férfi kézilabda Európa-bajnokságnak is. 2023-tól a MOL csoport a férfi kézilabda Bajnokok Ligája hivatalos partnere, valamint a részben debreceni rendezésű novemberi női kézilabda Európa-bajnokságot is támogatja. A MOL csoport több helyen is jelen van a kézilabdában, 2017 óta a vállalatcsoport áll a közös cseh-szlovák MOL Liga női bajnokság mögött, valamint 2019 óta a MOL Florilor román női kézilabda-bajnokság mögött is.

– A MOL-nak kiemelten fontos a magyar kézilabda jövője, a fiatal tehetségek, a magyar bázisú utánpótlás segítése, ezért az idei szezontól névadószponzorként állunk az NBI.-be frissen bekerült Esztergomi Kézilabda Club mögé. Bízunk benne, hogy részünk lehet ennek a fiatal feltörekvő csapatnak a fejlődésében és mind a hazai, mind a nemzetközi színtéren sikeres jövő vár rájuk – mondta a támogatói megállapodásról Pantl Péter, a MOL-csoport kommunikációs igazgatója.