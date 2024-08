Tartalmas nyári időszakot tudhat maga mögött az Esztergomi Úszó Klub (EÚK). A közösség vezető edzője egy közleményben foglalta össze, hogy mi minden történt velük az elmúlt hónapokban, így számot adott úszótanfolyamaikról, egy különleges nyári táborról, és két jelentős és emlékezetes úszóversenyről, az idei Szent István Kupáról és a Telihold Úszásról is.

A fotókon az Esztergomi Úszó Klub (EÚK) által idén tartott úszótanfolyamok végzősei és oktatói láthatók

Forrás: beküldött

Az Esztergomi Úszó Klub 2024-es nyara intenzív úszótanfolyamokkal indult, melynek révén öt turnusban két hetenként váltva oktatták az úszást kicsiknek és nagyoknak. Ahogy Esztergomban szokták mondani, ha a Duna mellett élsz, akkor kötelező az úszástudás, így ez a program minden évben aktuális az új generációknál is. Az EÚK említett sajtóanyagában így írnak az idei nyári úszótáborról: „A rengeteg játékos és mókás feladaton kívül sok idő jutott a pancsolásra is, valamint színes feladatok és élmények gazdagították a tábor programját. A sárkányhajózás és a lézerharcozás valódi csapattá kovácsolta a gyermekeket, a társasjátékozás során megmutathatták talpraesettségüket és ravaszságukat, a kisvonatozás és kreatív foglalkozások alatt pedig kis pihenésre is jutott idő.”

Kupasikerek

Június 14-én tartották az esztergomi Szent István Strandfürdőben a 42. Szent István Kupát, melynek során jelentkezők egyéni versenyszámokban és váltókban is összemérhették a gyorsaságukat. Mint írták: „A pontversenyt idén is az Esztergomi Úszó Klub nyerte, ami a résztvevők helyezései alapján számítottak ki. Összesen 13 arannyal, 15 ezüsttel és 19 bronzéremmel gazdagodtak a klub versenyzői.” Az esztergomi nyári úszósportjában a másik nagy esemény a július 20-án megrendezett Telihold Úszás volt.

Ekkor – mint írták – „az úszóknak szabadon választott úszásnemben lehetett teljesíteni az általuk kiválasztott távot: a legrövidebb 500 méter, a leghosszabb az 5000 méter volt. Már az előnevezéssel megtelt szinte az összes hely, így a helyszíni nevezés csak korlátozott számban volt elérhető. A távot teljesítők rajtcsomagot, úszósapkát és ajándék oklevelet kaptak.”