Kovács Barna, az U14-es korosztály edzője elmondta, nyolc lány vett részt a táborban a Fortuna csapatából. Együttesük egyébként kiváló formában volt az elmúlt szezonban, veretlenül nyerték meg a bajnokságot és több mint kétszáz gólt lőttek az ellenfeleknek.

A Fortuna versenyzői a strandfociban is jeleskedtek

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Kovács Barna arról is beszélt, a focitáborban igyekeznek kihasználni a helyszín adta lehetőségeket, így reggelente erősítéssel indítanak, de az úszás sem hiányozhat a programból. A kellemes melegben jólesik a gyerekeknek a fürdőzés is, illetve a csúszdákat is mindenki kipróbálta a hét során. Mindemellett strandfocira is volt lehetőség, a játékba pedig Kovács Barna és Viszló Balázs edzők is beszálltak. A lányoknak a strandröplabdának egy egyszerűsített változatát is lehetőségük volt kipróbálni, a győzelemért pedig ádáz küzdelmet vívtak a csapatok.