Harmadik helyen végzett 25 ország összesített pontversenyében a Magyar Szervátültetettek Szövetségének válogatott csapata a 2024-es Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa-bajnokságán. Az eseménynek a portugál főváros, Lisszabon adott otthont. A megmérettetésen a több, mint 500 versenyzővel szemben a magyar csapat 56 sportolója 10 sportágban bizonyította, hogy a szervátültetés nem jelent akadályt a kimagasló sportteljesítmény elérésében.

Büszke lehet országunk és vármegyénk a Magyar szervátültetettek Eb-n nyújtott teljesítményére és kitartására

Forrás: Trappancs/Facebook

A legfiatalabb magyar versenyző, a 16 éves, kombinált vese- és májátültetett Varga Dominik két bronzérmet szerzett asztaliteniszben. A csapat legidősebb tagja, a 72 éves, szívátültetett Pengő László úszásban bizonyította tehetségét és kitartását, ami 4 arany- és 1 ezüstérmet ért. A magyar csapat egyetlen tüdőátültetett versenyzője, a 22 éves Jakucs Edina is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, egyéniben ezüst-, női- és vegyes párosban pedig két aranyérmet szerezve asztaliteniszben. Az Eb legeredményesebb versenyzője, a 21 éves magyar Domonkos Ádám volt, aki csecsemőkora óta májátültetett. Ádám az egyéni úszásnemekben négy aranyérmet szerzett, majd tagja volt az ezüstérmes vegyesváltónak és az aranyérmes gyorsváltónak is, ezenkívül az 5 km-es utcai futásban is ezüstérmes lett.

A máj-, szív-, tüdő-, csontvelő-, és vesetranszplantált, valamint művesekezelt – veseátültetésre váró – magyar sportolók összesen 55 arany-, 46 ezüst- és 28 bronzérmet szereztek, amivel a dobogós harmadik helyen végeztek a nemzetek összesített pontversenyében. Ezek az eredmények bizonyítják, szervátültetés nem egy befejezés, hanem egy új kezdet, egy lehetőség arra, hogy teljes életet éljünk és kiteljesedjünk a sporteseményeken is. Ezek a sikerek megilletik az élődonorokat is. Nélkülük nem tarthatnának itt a versenyzők. Ezek a sikerek a sportrajongóknak is nagy löketet, motivációt adnak, bizonyítják, hogy semmi sem lehetetlen.

A tarjáni Varga Dominik is emlékezetes pillanatokat okozott

A Tarjánban élő vese- és májtranszplantált 16 éves Varga Dominik története már születése előtt különleges fordulatot vett, amikor kiderült, hogy policisztás máj- és vesebetegséggel küzd. Szerencsére a dialízist elkerülte, és 2013-ban életmentő kombinált máj+veseátültetésen esett át. Mindössze három nappal a műtét után már motorozott is az intenzív osztályon. Tanulmányait a tarjáni általános iskola után szeptembertől a Zsámbéki Premontrei Technikumban folytatja, ahol pincér szakon folytatja az iskolát. Gyerekkora óta nagy rajongója a cirkuszoknak és a labdarúgásnak, kedvenc csapata pedig a Liverpool (ahol a tatabányai kötődésű Szoboszlai Dominik is játszik) és a Real Madrid. A sport mindig is óriási szerepet játszott Dominik életében.