Mindössze hat évesen lett hivatalosan tagja Bihari Ervin a Dorogi FC utánpótlásának. Nyolc év elteltével már a német topcsapat, a VfB Stuttgart szerződtetette.

Bihari Ervin, aki sok büszkeséget okozott a Dorogi FC csapatának és vármegyénknek

Forrás: dorogifc.hu

A fiatal focista elárulta, hogy az elején nem volt könnyű ez az óriási váltás, az idő haladásával azonban be tudott illeszkedni.

− Az eleje nem volt könnyű, egy szót sem beszéltem németül, nem voltak barátaim és ismerőseim sem Németországban, az első pár hónap így nehéz volt, de mégis úgy érzem, hogy a családban nekem volt a legkönnyebb dolgom, 3 hónap után a nyelvismeretem rengeteget fejlődött, már értettem amit mondanak és én is ki tudtam magam jól fejezni. Ami a focit illeti, a TSV Harthausen volt az első csapatom, amely annak a falunak az együttese ahova költöztünk. Szerencsére mindenki nagyon kedves és segítőkész volt, ha bármi olyan akadt, amit nem értettem, egyből a segítségemre voltak, ez pedig nagy segítség volt a beilleszkedés szempontjából − fogalmazta, olvasható az együttes weboldalán.

Bízik magában

Nehéz előre látni a jövőt, Ervin azonban nagyon fiatal, így még bármilyen karriert befuthat a sportágban. Jelenleg így látja a helyzetét:

− Bízok magamban és abban is, hogy egy még ennél is jobb csapathoz tudok majd kerülni, megmondom őszintén, Dortmundot még mindig nem sikerült fejben elengednem, igaz csalódott semmiképp sem vagyok, hiszen a Stuttgart is nívós szintet képvisel. A legkomolyabb célom, hogy válogatott labdarúgó legyek, arra is lehet lehetőségem majd, hogy a német válogatotthoz kerüljek, tavasszal részt is vettem egy olyan kiválasztó tornán, mint tartományi válogatott, ahol minden szövetségi edző a helyszínen volt, a játék itt is jól ment, úgyhogy hamarosan egy szűkebb keretű U15-ös válogatón is kipróbálhatom magam annak érdekében, hogy a válogatott keretéhez kerüljek −