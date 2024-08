Annyi elvárásom volt a srácok felé, hogy mindkét nap a saját csoportjaikból jussanak tovább a főtáblára. Ezt mindkét nap teljesítették! Nagyszerűen "vették fel a kesztyűt" ellenfeleikkel, küzdöttek. Mindkettejüknek az első bajnoksága a Magyar Darts Szövetségnél, de bízunk benne, hogy nem az utolsó! Teljesen jól játszottak mindketten, néhol jobban, néhol kicsit gyengébben, de ez természetes. Szerintem sok tapasztalatot szereztek és a két nap tanulságait is levonták. A hibákra, gyengeségeikre felhívtam a figyelmet. Lesz ez még jobb. A párosba úgy neveztem be őket, hogy gyakorlás, tét nélkül, élvezzék, szórakozás... Szombaton nagyot mentek. A harmadik hely az egy kiváló eredmény. Jó volt látni az örömteli mosolyukat a díjátadón. Azt gondolom, hogy ez a bronz érem talán egy arannyal is felér. Sajnos a mai magyar kupában nem sikerült megismételni a szombati bravúrt, de semmi baj! Minden nap más és más. Az ellenfeleik mind a két kategóriában erősek, ügyesek, jó játékosok. De tanulni ezekből tudnak leginkább. Gratulálok nekik a hétvégéhez!