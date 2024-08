Az előző hétvégén a Dág KSE csapatának strandröplabdázói ismét a Balaton partjára látogattak. A homogén párosok fordulójában a női- és a férfi kategóriában is 2-2 páros képviselte a dágiak egyesületét. A Juhász Janka -Baumann Noémi duó szépen helytállt, sorra nyerték a kiélezett, több esetben három szettig eljutó mérkőzéseket. Az eseményt összességében öt győzelemmel és egy vereséggel zárták, ami éremben az ezüstöt jelentette számukra.

A Seprős Eszter-Kollár Éva erősségének a nap eleje számított, ebben a „szakaszban” nyújtották a legjobb teljesítményüket, erős nyitásaiknak köszönhetően szép meccseket játszottak, ami a negyedik pozícióra volt elég. A férfiaknál Való Botond és Farkas Balázs extrém jól kezdtek. Ezen teljesítménnyel kiérdemelték maguknak a csoportelsőséget, veretlen mérleggel. Heller Zsolt és Kabai Dániel egy másik csoportban vívott meg ellenfeleivel, akik szintén nem okoztak csalódást.

Mindent beleadtak a Dág KSE sportolói

Forrás: Dág KSE Röplabda/Facebook

Az időjárás kissé megtréfálta a mérkőzéseket, hiszen az erős szélfújás trükkös körülményeket teremtett. A keresztjátékok során a Hollár-Kabai párosítás ennek ellenére a legjobb négy közé jutott, majd a következő találkozón az elődöntőben való szereplés jogát is kivívták maguknak. Való Botondnak és Farkas Balázsnak azonban egy szoros párharc elszenvedett vereség révén meg kellett elégednie egy ötödik hellyel (ami szintén nen tekinthető rossznak).

Egy nagyobb pihenő után rendezték a döntőket, ahol az elképesztő izgalmak mellett a dági páros 15-12-re kapott ki ellenfelétől, ez pedig ezüstérmet jelentett.

A vegyes kategória ütközetei alatt a válogatottban szereplő játékosok, illetve a női és a férfi U20-as játékosok is megmérettették magukat. A Dág öt párossal jelent meg a versenyeken, ami kitette a mezőny jelentős részét, ebből adódóan elkerülhetetlen volt, hogy találkozzanak egymással a dágiak. A legjobb négy közé két páros is eljutott a csapattól, a döntőbe jutásért: Farkas Balázs és Seprős Eszter, valamint Molnár Tamás és Baumann Noémi küzdött meg. A mérkőzésen végül a Farkas-Seprős duó aratott diadalt, ezzel elérve a finálét. Molnár Tamás és Baumann Noémi a bronzmérkőzésen vereséget szenvedett, így a negyedik helyen zárták a napot. A Farkas-Seprős párosítás kimagaslóan teljesített, a szél által okozott nehézségek azonban itt is felütötték a fejüket, végül a második helyen fejezték be a meccset.