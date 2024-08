– De folyamatosan érkeztek hozzánk játékosok az NB-s osztályokból, és mutatták be játéktudásukat, vettek részt edzéseinken. Csütörtökön délután a kikapcsolódásé volt a főszerep, strandoltak, pihentek a gyerekek. Pénteken pedig tudásszintekre bontva versenyeken, mutathatták be tudásukat, majd a szombati egész napos sportnapra készültünk – mutatta be az edzőtábor részleteit a vármegyei szövetség utánpótlás-koordinátora.

– A rekordkísérlet alatt a hat fix játékoson túl a jegyzőkönyvek alapján még 75 asztaliteniszező vett részt, tehát összesen 81 játékos ütötte a labdát. 41 fő ellenőrizte éjjel nappal a játékot, amelyről hitelesített jegyzőkönyvet vezettek. Az új rekord felállításához összesen 122 ember összehangolt munkájára volt szükség – összegzett Pósfai Zsolt szakosztályvezető.