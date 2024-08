Ötvennegyedik alkalommal rendezte meg a Bányász Kupa nemzetközi bridzs versenyt a Tatabányai Sport Club bridzs szakosztálya, melynek a Földi Imre sportcsarnok adott helyszínt. Az eseményen a Lévai Ferenc-Hegyi András páros a bronzérmet szerezte meg a TSC számára. A páros versenyeknél 41 pár vett részt a rendezvényen, ami nemzetközinek is tekinthető, ugyanis Németországból és Romániából is mérettették meg magukat játékosok.

Mindent beleadtak a versenyzők az 54. Bányász Kupa alatt

Forrás: Tatabányai Sport Club/Facebook

A házigazdákon és a budapestieken kívül Győrből, Vasadról, Székesfehérvárról, Veszprémből, Miskolcról, Monorról és Budaörsről is érkeztek a helyszínre olyanok, akik tesztelni szerették volna tudásukat ebben az ágazatban. A versenyt a Gulyás Dániel – Hódosi Péter páros nyerte, második helyen a Bódis Gyula – Szappanos Géza alkotta „csapat” zárt, majd a dobogó alsó fokát a TSC-t képviselő Hegyi András – Lévai Ferenc duó szerezte meg. A mezőny igen erősnek tekinthető, ebből adódóan egy harmadik hely kiemelkedő eredménynek számít.

Az eseményen különdíjakat is kiosztottak. A „legjobb amatőr” díj Gulyás Dánielt és Hódosi Pétert illette meg, a „legjobb női pár” címét Komlós Zsuzsanna – Tóvári Péterné nyerte el, a „legjobb vegyes pár” elismerésével pedig Mezei Katalin – Honti László gazdagotott.

A csapatversenyek

Csapatversenyeket is rendeztek a csarnokban, ahol a a Tatabánya-TSC az ötödik pozíciót érte le a tizenhat fős mezőnyben. Ez az eredmény szintén szépnek számít. Ezen kategóriát a Janó csapat nyerte, mögötte a Director Please!, majd a GAMAX következett.

Az eseményt Lévai Ferenc is értékelte:

– Immár második éve a Földi Imre Sportcsarnok adott otthont a versenyek. Az igen magas színvonalat bizonyítja, hogy a magyar válogatott tagjai is résztvevők voltak. A rendszeresen külföldi versenyekre járó játékosok értékelése szerint a csarnok és a rendezés európai szinvonalat biztosított. Nagy légtér, tágas terem, a külső kánikula ellenére is kellemes hőmérséklet adta a körítést a magyar fejlesztésű LoveBridge szoftver alapján történő tabletes lebonyolításhoz. Kártyajáték, kártya nélkül. A nemzetközi minősítésű teremvezető olyan rutinnal irányított, hogy minden percre pontosan, hangos szó és reklamálás nélkül zajlott a két nap alatt. A jó hangulatot fokozta a Sport Étterem mindenki által dicsért ebédje. Általános elismerést kapott a TSC azzal, hogy szellemi sportokat is integrált az egyesületbe és évek óta támogatja a Bányász Kupát. Nagy tapsot kapott ezért is Sámuel Botond ügyvezető elnök , aki a versenyt szombaton megnyitotta. Vasárnap a páros verseny előtt Szikrai Miklós, a bridzs egyesület alapító elnöke, az 54 évvel ezelőtt elindított Bányász Kupa kitalálója és azóta is játékosa köszöntötte a résztvevőket – fogalmazta, olvasható az egyesület Facebook-oldalán.