Energikus és maradandó napot zárt a Tatabányai Multifunkcionális Csarnok augusztus 23-án, a MOL Tatabánya KC által szervezett családi napon. Egy biztos: nem unatkoztak a helyszínre látogatók, hiszen rengeteg és változatos program közül válogathattak a helyszínen. Az esemény 15 órakor nyitotta meg kapuit, ahol máris kezdetét vették az állandó programok.

Remek hangulatot teremtett a családi nap

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Mint egy gyermeknap

Kissé gyermeknapra hajazott az a hangulat, amit a szervezők át tudtak adni a csarnokban. Az arcfestés rendkívül népszerűnek bizonyult, a lányok és fiúk körében egyaránt. Az asztalokat ellepték a gyerekek, ahol mindenféle rajzot ki lehetett választani: a tigris természetesen nem maradhatott el, ha már a Kék Tigrisek otthonában tartózkodtak a résztvevők. A lányoknál nagy népszerűségnek örvendett a pillangó minta is. A legkisebbek könnyen megtalálták magukat ezeken a helyeken, ahogy (természetesen) a gyermekfoglalkoztató programoknál is.

Az arcfestés és a rajzolás is sokak érdeklődését felkeltette

A felnőttek is élvezhették

A kor itt nem volt akadály, nem csak a kisebbek élvezhették az idejüket. Már az is boldogságot okozhatott sokaknak, hogy a családdal, még a nyár végén ki tudtak látogatni egy kikapcsolódásra. A HUSQVARNA show szintén sikeresnek bizonyult, látványosan meg tudták oldani, de az egyértelműen „alapnak” számító lángos ez alkalommal is nagyot ment. Nagy sorok alakultak ki a standoknál, ahol az almási lángos is kóstolható volt. Sokak szerint Komárom-Esztergom legfinomabbja ez.

A rendezvényt megelőző napokon a kézicsapat játékosai is kóstolták, akik szintén elégedettek voltak vele. A klasszikusnak számító sajtos-tejfölös ízesítés mellett a tarjás, juhtúrós, lilahagymás és kolbászos változat is vásárolható volt.

Ezen finomságok mellett még tovább lehetett folytatni a kóstoló-túrát: nem csak sós, hanem édes ízeket is lehetett próbálni, ugyanis sütemények is a látogatók rendelkezésére álltak.

Selfie a tigrissel

A tigrissel való selfiezés és fotózkodás értelemszerűen nagy durranásnak bizonyult. A kabalaállat könnyen felfedezhető volt, már a bejárat után találkozni lehetett vele. A legtöbb csapatsportban, főleg a beltéri ágazatokban elengedhetetlenek a nagy jelmezt felruházó embere, akik a csapatot éltetik a szurkolókkal együtt. Ez a választási lehetőség szintén minden korosztálynál nagyot ment.