A magyar U18-as fiú vízilabda-válogatott megvédte világbajnoki címét, miután a vasárnap éjszakai órákban Buenos Aires-ben befejeződött torna döntőjében 12–10-re legyőzte az ősi rivális Szerbiát. A korosztályos csapatot a mindössze 17 éves Borbély Sándor kapus erősítette, aki az előző idényre igazolt át Tatabányáról Egerbe.

Az U18-as világbajnok Korényi Balázs és Jászberényi Gábor az érmekkel és a kupával a vasárnapi döntő után

Forrás: Egri Vízilabda Klub/Facebook

Magyar-szerb rangadó - kétszer is

A július 2-án elrajtolt argentin rendezésű utánpótlás-torna nyitó napján a Korényi Balázs vezetőedző által irányított U18-as magyar fiú-válogatott bemutatkozó mérkőzésén rögtön a legkeményebb riválisnak számító szerbek ellen ugrott medencébe.

A sportág nagyágyúi közé tartozó Szerbiától minimálisnak számító egy gólos különbséggel ugyan, de 13–12-re alulmaradt, így már akkor biztossá vált, hogy a korosztályos magyar együttes a 2022-es belgrádi tornától eltérően ezúttal nem fogja veretlenül megnyeri a világbajnokságot. Szerbia pedig veretlenül menetelt egészen a döntőig.

Két éve a szerb fővárosban megrendezett tornán, a legutóbbi U18-as világbajnokság aranyérméért zajló mérkőzésén a magyar utánpótlás-csapat ötméteres-párbajban győzte le a házigazda Szerbiát, így a 2014-es isztambuli siker után ismét felállhatott a dobogó legfelső fokára.

Borbély Sándor parádés védésekkel segítette aranyéremhez a válogatottat

Az Eger felnőtt csapatában is debütáló Borbély fantasztikus kapusteljesítménye is kellett ahhoz, hogy a vasárnapi döntőben a magyar fiú U18-as vízilabda-válogatott legyőzze Szerbiát. A tatabányai kapus kétszer is óriásit mentett a négyszer nyolc perces mérkőzés során, a bravúrokra a rendkívül kiélezetten alakuló találkozó miatt hatalmas szükség volt. A finálé két gólos, 12–10-es magyar győzelmet hozott, így Magyarország 2014 és 2022 után ismét aranyérmet ünnepelhetett ebben a korosztályban.

A világbajnoki finálé és a torna utózöngéje - magyar díjazottakkal

Simon Balázst választották meg a döntő MVP-jének, a korosztályos-világbajnokság legjobb edzője a magyar vezetőedző Korényi Balázs lett, míg az argentin torna legjobb kapusa Szitás Dávid lett.