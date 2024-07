Az IBERCUP nemzetközi ifjúsági tornán tizenhét országból több, mint száz játékvezető volt jelen. Vármegyénket is képviselték az eseményen, Drabon Barnabás, Linn Kevin, Huszka Dániel, Kis Benedek, Kiss Dominik és Vámosi Benedek is a helyszínen tartózkodott. Rajtuk kívül Vas vármegyéből képviselték hazánkat, hiszen Pintér Benedek és Pazsi Máté is vezetett mérkőzéseket.

Forrás: Kemspori/Facebook

Drabon Barnabást, Pintér Benedeket, illetve Pazsi Mátét a három fiatalabb korcsoport döntőjének vezetésével is megbízták, az U19-es döntőt pedig Linn Kevin fújta.