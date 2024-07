Aranyérmet szerzett Lévai Levente az Újvidéken rendezett U20-as birkózó Európa-bajnokságon. A versenyszám kötöttfogás volt, zseniális teljesítményével több versenyzőt is sikerült legyőznie.A 77 kilogrammos, esztergomi kötődésű tehetség orosz, azeri és ukrán kihívóját is túlszárnyalta.

Lévai Levente aranyérmes

Forrás: MBSZ/UWW

A fináléban a moldovai Alexandru Solovei ellen lépett szőnyegre Levente. Az első menetben passzívabb hatékonyságot nyújtott a magyar versenyző, ami miatt parterhelyzetbe küldte őt a vezetőbíró, melyből Solovei jött ki jól, ugyanis sikeresen kiemelte Lévai Leventét, majd egy pontért a zónán kívül dobta, mellyel 2-0-ra emelte előnyét.

A szünet után felszívta magát a vármegyénket is képviselő birkózó, 2-1-re csökkentette lemaradását ellenfelével szemben. Később lentről küzdötte ki a küzdőtérről a moldovai sportolót, amivel megfordította az eredményt és 3-2-re átvette a vezetést. A nagy hajrában Solovei mindent megpróbált, sikerrel azonban nem járt. Lévai Levente ezzel megjavította a tavalyi teljesítményét is, aranyérmet szerzett, ami elképesztő eredménynek tudható be.