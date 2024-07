A tájékoztatóból kiderül, hogy ifj. Rendes Csaba több mint 20 évig volt a Magyar Triatlon Válogatott tagja, egyéniben és csapatban is sokszoros magyar bajnoknak mondhatja magát, de junior világbajnoki címet is szerzett, illetve triatlon felnőtt Európa-bajnokságon és világbajnokságon is bronzérmes lett. Az ex-triatlonista az aktív sportolói pályafutása lezárását követően 2015-től több egyesület vezetőjeként vesz részt a környékbeli sportéletben.

Ifj. Rendes Csaba, korábbi triatlonista lett a Dorogi Sport új vezetője.

Forrás: Facebook/Rendes Csaba

Az úszásoktatás, úszó- vagy vízilabda edzések mellett nevéhez fűződik több nívós rendezvény is, mint például a Palaátúszás és Palakörbefutás, a Lupaátúszás és Körbefutás, a Visegrád Running Day és a Visegrád Fellegvár Csúcstámadás is. Ifj. Rendes Csaba 2019 óta a Korall Teamben szervez úszásoktatást, úszóedzést, illetve vízilabda előkészítést. Szakmai programja szerint törekedni fog arra, hogy jó kapcsolatot ápoljon a városi sportegyesületekkel, emellett még több lehetőséget biztosítana az aktív sportolásra a Dorogon és a környéken élők számára, korosztálytól függetlenül.