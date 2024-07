Két új labdarúgót igazolt az Opus Tigáz Tatabánya. Deutsch Bence az MTK csapatánál kezdte karrierjét, majd a BVSC gárdájától érkezett Tatabányára, aki védelmi szerepet fog betölteni az együttesnél. Érdekesség, hogy Bence rövid ideig Gyürki Gergely osztálytársa volt, de nem csak innen, hanem a pályáról is jól ismerik egymást. A 32 éves labdarúgó elégedett az eddigi tapasztalataival:

– Első benyomásaim nagyon pozitívak, a légkör nagyon kellemes, a tervek igen előremutatóak, valamint a csapat is könnyen befogadott. Az MTK-val kétszer is sikerült feljutnom az első osztályba, így ismerem a győztes meccsek érzését. Ha valaki elindul egy bajnokságban, természetes, hogy a lehető legtöbbre törekszik, ezért én is ezt teszem – fogalmazta, olvasható a csapat Facebook oldalán.

Deutsch Bence és Dragóner Attila

Forrás: Tatabányai Sport Club/Facebook

A másik érkező, Vass Patrik szintén az MTK színeiben kezdte pályafutását, akit a Nyíregyháza Spartacustól csábított el a Bányász és igen motivált a jövőjét illetően:

– Sok jót hallottam a klubról, a klub felépítéséről. Ismertem a vezetőedzőt is, hiszen nagyon sok mérkőzésen játszottunk egymás ellen. Szimpatikus volt, hogy ilyen jó társaság van az öltözőben, ahol könnyen befogadtak. Hála az égnek a Nyíregyházával három év után sikerült megnyerni a bajnokságot, szeretném, hogy ez éveken belül itt is sikerüljön – tudatta a szurkolókkal.