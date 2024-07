Újabb légiós igazolással erősít az MVM-OSE Lions csapata. Chico Carter Jr. érkezése után egy újabb amerikai tehetséget szerzett meg az Oroszlány. A következő szezontól kezdődően a 24 éves Jamarius Burton is az oroszlánok seregének része. A fiatal kosárlabdázó egyetemi pályafutását a Pittsburgh Panthers of the Atlantic Coast Conference (ACC) együttesénél végezte. Profi karrierjét pedig a Kortrijk Spurs folytatta, az ő csapatukat segítette a belga BNXT ligában.