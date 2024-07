Nyert az Opus Tigáz Tatabánya

Forrás: OPUS TIGÁZ Tatabánya/Facebook

A dinamika hasonló volt az előző párharchoz képest: az Opus Tigáz Tatabánya ellenfele jól indít, a 30. percben Szabó Szilárd juttatta a játékszert a kapuba, mellyel átvették a vezetést.

A második felvonásban új felállással folytatták az ütközetet a hazaiak: Maier - Klausz, Krupánszki, Jagodics, Harsányi, Varga, Vass, Soltész, Szegleti, Letenyei, Árvai. A meccs ezen szakasza már jobban alakult számukra, pontosabban tudtak teljesíteni. A 66. percben Varga Dominik adta be a labdát a tizenhatoson belülre, amit az új igazolás, Eördögh András fejezett be, 1-1. Ennél szebben nem is lehetett volna bemutatkozni.

Az összecsapás végén, a 80. percben született meg a győztes gól, Dala Samu passzát Vass Patrik fejezte be sikeresen.

Felkészülési Mérkőzés Opus Tigáz Tatabánya - Soroksár FC 2-1