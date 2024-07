Két új érkező játékost is bejelentett az OPUS TIGÁZ Tatabánya a Facebookon. Jagodics Márk személyében egy rutinos középső védőt szereztek. Kiemelkedő igazolásról beszélhetünk, ugyanis a szombathelyi játékos a legjobb mutatókkal zárta tavaly az NB II.-es szezont. A játékos eddig elégedett azzal, amit tapasztal Tatabányán:

– Hallottam, hogy a csapatkohézió rendkívül jó Tatabányán, ez is hozzájárult ahhoz, hogy ideigazoljak. Azonnal be is bizonyosodott, hogy segítőkészek, jól fogadtak; megpróbálom ezt viszonozni a felkészülés és a szezon során. Szeretném átmenteni a formámat az előző idényből és rutinommal segíteni a csapatot a jó szereplésben. Nem lehet előre megjósolni az NB II. eredményeit, újoncként akár meglepetést is okozhatunk – fejtette ki véleményét Jagodics Márk a Facebookon.

Jagodics Márk, a Tatabánya új védője

Forrás: OPUS TIGÁZ Tatabánya/Facebook

A másik igazolásuk szintén szombathelyi: Csernik Kornél az NB I.-et is megjárta a Ferencvárossal, a másodosztályban pedig a Soroksár csapatát erősítette a középpályás pozícióban. A tehetséges focista több poszton is bevethető, ez pedig pozitív vonzatokkal járhat.

– Kiválóak a körülmények, az első edzés után a tesztjeim is jók lettek. Ismerkedő fázisban vagyunk, mindenki segítőkésznek tűnik, szimpatikus a társaság. Stabil teljesítményt várok a csapattól és magamtól is. A következő pár hét nagyon fontos lesz, bízom egy jó kezdésben – nyilatkozta Kornél.

Csernik Kornél (balra) nagyban erősítheti a csapatot

Forrás: OPUS TIGÁZ Tatabánya/Facebook

Távozók is vannak

A csapatnál új labdarúgók mellett távozók is fellelhetők. Molnár Tibor, Szegő Imre és Szalánszki Gergő másik csapatnál folytatja, Forró Gyula azonban továbbra is a csapatnál marad, mint erőnléti edző, ahogyan Hadobás Zétény is edzőként marad az együttes kötelékében.