Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, vármegyénk is érintett volt a kedden 14. alkalommal megrendezett Gyulai István Memorial - Atlétikai Magyar Nagydíj versenyén. A tatabányai Lesti Diána és Wahl Zoltán mellett a tatai születésű Szögi Istvánnak is szurkolhattunk, aki a férfi 3000 méteres síkfutásban volt érdekelt a Nemzetközi Atlétikai-szövetség kontinentális sorozatának székesfehérvári állomásán. A megméretésen Szögi volt az egyetlen olyan magyar atléta, aki a forróság ellenére egyéni csúcsot tudott futni nemzetközi versenyszámban.

Szögi István egyéni rekordot futott a Gyulai Memorialon Székesfehérváron

Forrás: Szögi István/Facebook

Szögi István egyéni csúccsal vigasztalódott

A 28 éves középtávfutó 7:48.46 perces eredménnyel, pályafutása legjobb idejével a hatodik helyen végzett 3000m-en a patinás hazai rendezésű nemzetközi viadalon, amelyen kenyai és spanyol atléták is indultak.

A veszprémi Sportolj Velünk Sportegyesület (SVSE) kiválósága három héttel az olimpiai kvalifikációs időszak zárása előtt realizálta, hogy nem fog kijutni a bő két hét múlva kezdődő párizsi olimpiára, így új célokat tűzött ki maga elé.

– Úgy döntöttem, hogy 3000 méteren szeretném megjavítani az országos csúcsot (7:47.42 p), továbbá 5000 méteren is célom befutni 14 perc alá. Akár egy 13:30-al kezdődő időre is képesnek tartom magam. – jelentette ki határozottan Szögi, aki a tokiói ötkarikás szereplés után a 2028-as Los Angeles-i olimpiára szeretne kvalifikálni.

Kijelentette, nem dolgozta fel könnyen az ötkarikás álom szertefoszlását, a nehéz napokon pedig szívesen gondol vissza a tavaly budapesti világbajnokságon tapasztalt káprázatos hangulatra.