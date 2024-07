Szoboszlai és Ronaldóék vezetnek

2023-ban a legjobban kereső sportolók listáját Ronaldo, Messi, Mbappé vezette, őket 3 kosárlabdázó, 2 golfozó és a teniszcsillag Roger Federer követte, a top 50-be úszó egyáltalán nem fért be például. A google keresési trendjeiben is rendre a focisták vezetik a rangsort. Ahogy az idei, magyar Forbes-listán is, amelyet Szoboszlai vezet, ahogy azt a Nemzeti Sport is írja. Pedig szerintem a reklámcégeknél dolgozóknak is vannak kedvenc úszóik, vívóik, stb... de belátják, hogy velük kevesebb embert érnek el. Mert a versenysport biznisz, nem pedig tetszik-nem tetszik kérdése. Ahogy egész mások a reklámbevételek az egyes sportközvetítéseken, és egészen más dimenizókban köttetnek igazolási szerződések is.

Ez nem azt jelenti, a többiek versenyeredményei kevesebbet érnek, dehogyis! Sőt! A pontszerző, érmes helyek bizony óriási sikerek. Csak többen kötődnek a futballhoz. Épp ezért azon meglepődni, hogy emberek többet beszélnek fociról, netán hírportálok többet írnak a foci Európa-bajnokságról, nem kell és nem szabad. Tömegsport és pont. Ami a japánoknak a szumó, az Egyesült Államokban a kosárlabda vagy az amerikai foci, az nekünk (és még a Föld számos országában) a labdarúgás.