Mit tehet a sportújságíró, ha a nyár beköszöntével véget érnek a csapatsportágak bajnokságai? Természetesen visszanézi a teljes szezont, és elemzéseket próbál írni a legérdekesebb történésekről. A megyei foci kapcsán ugyan nincsen lehetőségünk a profi labdarúgásban ismert OPTA-elemzőrendszert használni, ahogyan az egyes játékosok mérkőzésenként lefutott kilométereit sem tudjuk mérni, de a csapatok várható gólszerzési mutatóját (azt a bizonyos xG-t) sem áll módunkban vizsgálni. Így is van lehetőségünk azonban a lehetőségekhez mérten elemezni, folytatódjon hát a nagy statisztikai összegzés a megyei első osztályból!

Sárga és piros lapok

Miután megtudtunk mindent a gólokról, jöhet a játéknak a csúnyábbik része: a büntetések. A játékvezetők 54-szer mutatták fel a piros lapot, tehát fordulónként átlagosan két játékos előbb mehetett zuhanyozni. A sárga kártyával sem fukarkodtak a sípmesterek, összesen 669 alkalommal kellett fegyelmezniük a labdarúgókat. Ez a szám azt jelenti, hogy egy meccsen átlagban 4,29 alkalommal mutatták fel a sárgát. Nyolc játékos volt a mezőnyben, aki többször is a kiállítás sorsára jutott a szezonban, de a lábatlani Varga Máté mindenkin túltett: ő háromszor hagyta el idő előtt a játékteret a játékvezető döntése nyomán. Rajta kívül két-két piros lapot kapott Bihari Richárd (Almásfüzitő), Jóna Milán (Koppánymonostor), Balogh András, Cseh Kevin (mindkettő Nyergesújfalu), Balogh Péter, Éliás Péter (mindkettő Vértessomló) és Batics Bence (Vértesszőlős). A legtöbb begyűjtött sárga lap versenyében öten voltak versenyben, de végül nem született döntés, ugyanis 10 begyűjtött kártyánál megállt Szűcs Péter (Almásfüzitő), Németh Zsombor (Bábolna), Várszegi Balázs (Esztergom), Berki Gábor (Kecskéd) és Polyák Ferenc is (Vértesszőlős). Közülük azonban Szűcs Péter egy pirosat is szerzett, a többiek azonban maximum csere miatt hagyták el a pályát a hármas sípszó előtt.

A csapatok szintjén nagy volt a verseny, hogy melyik együttes gyűjti be a legtöbb büntetőlapot, végül holtverseny alakult ki az élen. Az Almásfüzitő és a Vértesszőlős egyaránt 8-8 pirossal és 63-63 sárgával zárta a bajnokságot. A sportszerűségi versenyben szintén két győztest avathatunk: az Esztergom és a Zsámbék csapatai csupán 2-2 kiállítást és 40-40 sárga kártyát jegyezhettek fel.