Csütörtök délelőtt kezdődik az U18-as atlétikai Európa-bajnokság Besztercebányán. A vasárnapig tartó négy napos korosztályos kontinensviadalon összesen 45 magyar versenyző, 24 fiú és 24 lány lép rekortánra. A TSC-Geotech csapatát hárman erősítik Felvidéken: Rózsahegyi Bori, Pfiszterer Dorina és Beke Dávid is teljesítette az utánpótlás-verseny kvalifikációs szintjét.

A 17 éves Rózsahegyi Bori ismét győzne Besztercebányán

Fotó: Kovacs Péter / Forrás: Nemzeti Sport

Rózsahegyi Bori másfél hónap után újra versenyzett

A kétszeres Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál-győztes tatabányai atlétalány távolugrásban a győzelemért szeretne ugrani Besztercebányán, ahol két évvel ezelőtt a 2022-es EYOF-on is diadalmaskodott, ahol a 14 és 18 év közötti sportolók vehetnek részt.

Rózsahegyi Bori hét hetes kihagyás után, sérüléséből visszatérve 12.41 másodperc alatt teljesítette a 100 méteres vágtaszámot a vasárnapi kecskeméti felkészülési versenyen, mellyel második lett a KARC-KESI Kupán. A TSC-Geotech 17 éves ígérete csak távolugrásban áll rajthoz korábbi sikere színhelyén.

Bori szombat délelőtt 9 órakor mutatkozik be távolugrásban, melynek döntőjét egyedülálló módon vasárnap délelőtt rendezik, ahol remélhetőleg neki is szurkolhatunk. A tatabányaiak üdvöskéje az augusztus végén megrendezendő limai U20-as világbajnokságra is kvalifikált.

Először Pfiszterer Dorina lép rekortánra

Elsőként a 100 és 200 méteren is regnáló magyar korországos bajnok Pfiszterer Dorina mutatkozik be a tatabányai atléták közül az U18-as Eb-n. A mindössze 16 éves sprinterlány 100 méteren versenyez, a vágtaszám előfutamait csütörtök délután rendezik Besztercebányán.

A fiúknál 800 méteren versenyez a 2007-es születésű Beke Dávid, aki a szám U18-as országos bajnoki címvédője. A 17 éves tehetség a kétkörös távon először a péntek délutáni előfutamban fut.