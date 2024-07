Javában zajlik az Opus Tigáz Tatabánya felkészülése a 2024/2025-ös szezonra. Az NB II.-be 10 év után felkerülő Bányász sorra jelenti be az új igazolásokat, lázas munka folyik a klubnál, hogy felkészülten és ütőképes gárdával vághassanak neki az új idénynek. A Tatabánya most kedden utazik bükfürdői edzőtáborozásra, ahol egy hetet töltenek majd el. A klubhoz közeli források szerint a srácok a táborban egy igazi nagyágyúval, az 1987-ben és 2004-ben Bajnokok Ligáját nyerő portugál sztárcsapattal, az FC Portóval is megmérkőznek.

Igazi portugál sztárcsapat, az FC Porto érkezik, hogy megmérkőzzön a Bányásszal

Izgalmasan alakul eddig az Opus Tigáz Tatabánya előszezonja, a csapatnál szinte minden nap történik valami. Gyürki Gergely vezetőedző és Dragóner Attila ügyvezető megállás nélkül dolgozik azon, hogy a lehető legjobb keret álljon össze a július 28-án kezdődő szezonra. Eddig hét új játékost jelentett be a klub közösségi oldalán. Érkezett: Deutsch Bence, Vass Patrik, Eördögh András, Jelena Richárd, Bertus Lajos, Csernik Kornél és Jagodics Márk. Érkezők azonban még mindig lehetnek az együttesnél.