Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Opus Tigáz Tatabánya Bükkfürdőn edzőtáborozik. Most már hivatalosan az is biztossá vált, hogy a Bányász edzőmérkőzést fog játszani a 2004-ben Bajnokok Ligáját nyert portugál sztárcsapattal, az FC Porto együttesével. Kiderült az is, hol kerül sor a találkozóra.